La Lega Serie A fa i proprio auguri ai giallorossi per i 96 anni di storia tramite il proprio profilo Twitter. “Buon compleanno AS Roma”, oltre ad una foto con i protagonisti della stagione. Per i tifosi della squadra capitolina, l’anniversario รจ il 22 luglio, celebrato con il corteo da Piazza della Rotonda a Via degli Uffici del Vicario.ย