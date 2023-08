Come riportato da Gianluca Di Marzio, il norvegese della Roma, Ola Solbakken interesserebbe a tante squadre, su tutte Olympiacos e Sassuolo. L’ex Bodo, che nel corso dell’estate ha suscitato interesse anche da parte di altri club, sarebbe conteso tra la squadra greca e quella emiliana. Non è da escludere l’ipotesi che possa restare in giallorosso anche per altri mesi, fino a gennaio, per poi scegliere una destinazione adeguata in caso di scarso minutaggio con la Roma. Entro oggi il calciatore deciderà il suo destino.