Cosa ti aspetti dalla Roma?

“Deve cambiare i risultati, se continuiamo così è tragica. Penso che il mister e la squadra sanno come comportarsi e come approcciare le partite. Con gli acquisti fatti ultimamente daranno qualcosa in più rispetto alle prime giornate”.

Anche quest’anno nessun giocatore della Roma indosserà la maglia numero 10. La daresti a Dybala?

“Io non sono il proprietario della 10, l’ho indossata con amore e con tutto me stesse. Il prossimo numero 10 sarà un calciatore che deve sapere portare rispetto alla società, alla Roma e ai tifosi. Deve essere un giocatore che sta alla Roma per 20 anni. Non ce l’ho con Dybala ma dare a un giocatore la 10 per due anni non è significativo per il calciatore e verrebbe ricoperto di responsabilità. Paulo per rispetto non me l’ha mai chiesto e mai me lo chiederà conoscendolo. Ha preso un altro numero da professionista, non è stupido”.