Jan Oliveras in uscita dalla Roma. Il giovane giallorosso è vicinissimo al trasferimento alla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il classe 2004 passerà al club croato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Inoltre la Dinamo Zagabria avrà l’onere di pagare lo stipendio allo spagnolo. Le visite mediche di Oliveras sono fissate per lunedì, prima di apporre la firma sul nuovo contratto.

⚪️🔵🇪🇸 Dinamo Zagreb are closing in on Jan Oliveras deal with AS Roma.

Loan move with salary covered, €1.5m buy option clause. Medical to take place on Monday. pic.twitter.com/J5wq99DJ9J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024