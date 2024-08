Allenamento Roma, ultima seduta al St. George’s Park prima dell’amichevole con l’Everton. Ecco il lavoro svolto – VIDEO

La Roma effettua l’ultimo allenamento al St. George’s Park, in Inghilterra, prima dell’amichevole con l’Everton in programma per domani alle ore 18. La seduta, che si è svolta come di consueto sotto la guida di De Rossi, è iniziata con un riscaldamento con la palla e torello. Poi la squadra ha effettuato degli esercizi di mobilità con gli ostacoli e anche con il pallone. Infine il gruppo ha messo alla prova i portieri con dei tiri in porta prima di effettuare delle partite a campo ridotto come testimonia il video pubblicato dalla stessa Roma su X.

Ultima giornata di lavoro al St. George's Park prima dell'amichevole con l'Everton! 💪#ASRoma pic.twitter.com/3knaEEs1rs — AS Roma (@OfficialASRoma) August 9, 2024