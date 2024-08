Secondo quanto riportato dal Mirror, Tammy Abraham dovrebbe essere tra i nomi presi in considerazione dal Bournemouth nella sua ricerca per sostituire Dominic Solanke, diretto al Tottenham. Gli Spurs sono in trattative avanzate con i Cherries per un’offerta da 65 milioni di sterline per l’internazionale inglese , che ha già un ampio accordo in atto sui termini personali con la squadra di Ange Postecoglou.

Il Bournemouth è ora rassegnato a perdere il capocannoniere della scorsa stagione in quella che è destinata a essere una vendita record per il club e il lavoro di base per identificare un successore adatto per Solanke è già in corso. Un nome che dovrebbe far parte della loro vasta ricerca è l’attaccante della Roma Abraham, che è desideroso di tornare in Premier League dopo aver trascorso tre stagioni in Serie A.

mirror.co.uk