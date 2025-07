Pierluigi Gollini è pronto a salutare la Roma. Arrivato a gennaio senza mai trovare spazio tra i pali, il portiere è ora a un passo dalla Cremonese. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i contatti tra il club giallorosso e quello lombardo si sono intensificati nelle ultime ore, con sviluppi positivi che avvicinano sempre più la chiusura dell’operazione. Per Gollini, si prospetta una nuova avventura in Serie B, con l’obiettivo di tornare protagonista.