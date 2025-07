Il mercato della Roma continua a guardare con attenzione al campionato brasiliano per rinforzare il centrocampo. La dirigenza giallorossa è attivamente al lavoro per regalare a Gasperini un innesto di qualità, ma non tutte le trattative stanno procedendo senza ostacoli.

Come riportato da Flu Resenha, l’affare che porterebbe Richard Rios dal Palmeiras alla Capitale sembra complicarsi, anche a causa dell’interesse crescente di altri club sul colombiano. Per questo motivo, la Roma ha iniziato a valutare piste alternative, sempre in Brasile, e avrebbe messo gli occhi su Matheus Martinelli del Fluminense.

Classe 2001, Martinelli è un centrocampista centrale cresciuto nel club carioca e da tempo punto fermo della formazione allenata da Renato Portaluppi. Con 262 presenze complessive, 12 reti e 16 assist all’attivo, il brasiliano ha dimostrato una notevole versatilità, disputando ben 147 gare nel ruolo di mediano. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da circa 15 milioni di euro per convincere il Fluminense a lasciarlo partire.