È la notizia del giorno quella dell’incontro tra l’agente di Morata e la società giallorossa. A riportarlo è stato il Corriere dello Sport, ed ora anche l’esperto di calciomercato Nicolò Schira: “L’agente di Alvaro Morata (Juanma Lopez) parlerà con l’ASRoma nelle prossime ore per cercare di raggiungere un accordo. Pronto un contratto fino al 2027 (4.5M/anno). L’Atletico Madrid chiede di vendere l’attaccante a 21 milioni, ma stanno lavorando per abbassare il prezzo. C’è anche l’Inter alla finestra.”

Alvaro #Morata’s agent (Juanma Lopez) will talk with #ASRoma in next hours to try to reach an agreement. Ready a contract until 2027 (€4,5M/year). #AtleticoMadrid ask €21M to sell the striker, but they working to lower the price. #Inter are also at the window. #transfers https://t.co/3DRaO42efo

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2023