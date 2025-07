La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Da Trigoria arrivano novità di mercato. C‘è stata un’accelerazione nella trattativa tra Roma e Flamengo per Wesley. Le parti si starebbero avvicinando a una cifra intermedia tra i 20 milioni offerti e i 25 richiesti dal club brasiliano. Serve più tempo invece per Richard Rios del Palmeiras, con le trattative ancora in corso. Intanto Evan Ferguson aspetta solo l’ok definitivo per trasferirsi: restano da limare alcuni dettagli relativi all’eventuale diritto di riscatto con il Brighton