La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Un’accoglienza da re per Leandro Paredes alla Bombonera, dove 50mila tifosi in festa lo hanno riabbracciato tra fuochi d’artificio ed emozioni forti. Il centrocampista, ufficialmente tornato al Boca Juniors, ha parlato anche dell’amico Paulo Dybala: “Mi piacerebbe che venisse al Boca, sarebbe un sogno anche per lui, ma non entro nella vita degli altri. Se dovesse arrivare, sarà il benvenuto”. Ma la risposta della Joya non si è fatta attendere: “Facciamo il tifo per te da qui”, riferendosi chiaramente a Trigoria, dove si sta preparando alla nuova stagione con la Roma.