La Roma si sta rendendo protagonista del mercato, e in attesa di piazzare altri colpi in entrata dopo N’Dicka e Aouar, deve pensare al mercato in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei partenti è Carles Perez, seguito in Spagna, soprattutto dal Celta Vigo. Il club di Vigo ha presentato un offerta a Tiago Pinto di circa 4 milioni di euro più bonus, la Roma però vorrebbe una cifra attorno ai 6.5 milioni. Il general manager portoghese intanto continua a lavorare sul ritorno di Llorente e l’arrivo del terzino Kristensen. Per lo spagnolo si va verso la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un certo numero di presenze. Per il danese si lavora a un prestito secco con al più un’opzione per il riscatto, si va dunque verso l’esclusione dell’obbligo.