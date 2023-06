Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, l’udienza di questa mattina del Tribunale Federale Nazionale per il deferimento di Mourinho dopo il caso Chiffi, si aggiorna a domani. La Procura avrebbe inizialmente preteso le scuse pubbliche di Mourinho, richiesta poi tramutata in un accordo che prevede un passaggio nel comunicato Figc che farà seguito alla sentenza in cui l’allenatore riconosce la terzietà del sistema arbitrale. Attualmente Procura Federale e Roma stanno lavorando al patteggiamento che eviterebbe la squalifica dello Special One, la decisione è dunque rinviata a domani.

I fatti imputati risalgono allo scorso 3 maggio quando, al termine di Monza-Roma, l’allenatore portoghese di scagliò contro la direzione arbitrale del fischietto della sezione di Padova Daniele Chiffi.