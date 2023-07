Nuovo arrivo in casa Roma, questa volta un colpo molto giovane. Si tratta del classe 2004 Jules Jon Guerrero, figlio di una vecchia gloria dell’Athletic Bilbao e nella stagione precedente tra le fila dell’Amorebieta (club appena approdato in seconda divisione spagnola). Il ragazzo è un prodotto del vivaio del Real Madrid, di ruolo trequartista e può vantare diverse presenze in Youth League oltre che nell’Under18 spagnola. Le ultime sull’affare da parte di Fabrizio Romano parlano di un prestito con opzione per il riscatto gratuita e il 50% detenuto dal Real Madrid sulla futura rivendita del ragazzo:

