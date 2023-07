Respinto il ricorso della Roma. Confermate le 4 giornate di squalifica inflitte a Jose Mourinho nelle competizioni europee. In seguito a quanto successo nella finale di Budapest Roma-Siviglia, Mourinho sarà costretto a restare lontano dalla panchina per l’intera andata dei gironi di Europa League e 1 partita del ritorno. Dopo aver rivolto frasi poco rispettose nei confronti dell’arbitro Taylor, l’allenatore portoghese ha subito dai vertici Uefa la stangata. Il ricorso poi presentato dai giallorossi è stato respinto lasciando dunque la Roma ufficialmente senza la propria guida per più della metà delle partite della prossima fase a gironi.