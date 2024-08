Liverpool-Chiesa: è quasi fatta. Il club inglese è vicinissimo all’accordo con l’esterno della Juventus. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X oggi saranno definiti gli ultimi dettagli. A Chiesa è stato offerto un contratto di quattro anni. Proseguono le trattative tra il Liverpool e la società bianconera, la richiesta iniziale della Juve è stata di 15 milioni di euro.

🚨🔴 The agreement between Federico Chiesa and Liverpool on personal terms is almost done! Final details being sorted today.

Four year contract ready after initial talks exclusively revealed on Monday.

Juventus and Liverpool in direct talks to reach an agreement on fee.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024