La Roma e il Milan sono a un passo dal trovare l’accordo finale per concludere lo scambio Abraham-Saelemaekers. Come riportato da altri Fabrizio Romano, i due club avrebbero trovato anche l’intesa per il conguaglio in favore della Roma, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. I due giocatori avrebbero già accettato le destinazioni.