Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe abbandonato la pista che porta a Morata. I parametri economici e l’età non convincono i nerazzurri, Marotta ora tenterà il tutto per tutto per Balogun o Beto. L’affare per lo statunitense stuzzica, soprattutto in prospettiva.