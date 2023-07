Un messaggio super emozionante quello condiviso questa mattina da Rosella Sensi per suo papà Franco. Oggi l’ex presidente giallorosso avrebbe compiuto 97 anni, questa la bellissima dedica di sua figlia: “Novantasette anni fa nasceva un grande uomo, novantasette anni fa nascevi tu papà. Anche se non posso più abbracciarti e farti gli auguri guardandoti negli occhi oggi come ogni giorno, ti penso tantissimo e mi vengono gli occhi lucidi. Mi ricordo dei compleanni passati tutti insieme, delle feste che organizzavamo con mamma, del fatto che eri impegnato anche in quei giorni per fare grande la nostra Roma.

Ti voglio bene, so che anche lassù puoi sentire tutto il nostro amore. Ci manchi, tantissimo”.