Dopo la notizia riportata da il The Sun dell’interesse della Roma per Mason Greenwood, arriva la smentita del club. Il quotidiano inglese aveva riportato di una telefonata dello Special One al 22enne, sospeso dal Manchester United per le accuse di violenza domestica. Dopo che le accuse sono decadute, a causa del ritiro di quest’ultime, il ragazzo potrebbe tornare nel mondo del calcio. Il Manchester United vorrebbe mandare in prestito il ragazzo, magari approfittando della cura giallorossa, come per altri ex Red Devils (Smalling e Matic). Il club della Capitale ha preso le distanze dalle voci e non starebbe neanche seguendo il ragazzo.