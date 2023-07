Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta pensando come sostituire l’ex responsabile del settore giovanile, Angelo Carbone, andato in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. Tra i nomi sondati, il preferito sarebbe quello di Vincenzo Vergine della Roma, forte dei successi stagionali con la Coppa Italia Primavera e gli Scudetti Under 16 e Under 17.