Roger Ibanez è tra le opportunità in uscita per la Roma. Con l’acquisto di N’Dicka e il ritorno oramai imminente di Llorente, il brasiliano è l’indiziato principale per una cessione che potrebbe fruttare alle casse della Roma. Ecco che come riportato da Ekrem Konur, alcuni club di Premier League sarebbero interessati all’acquisto di Ibanez. Il centrale difensivo della Roma è valutato da Tiago Pinto circa 25 milioni. Il classe ’98 avrebbe ricevuto l’interesse di Aston Villa e Tottenham.