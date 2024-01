Riccardo Pagano, secondo quanto scrive Sportitalia, piace a diverse squadre di B. La Ternana già aveva mostrato un interesse, ma l’ultima società in ordine di tempo ad aver messo gli occhi sul centrocampista è la Reggiana, che ha chiesto il calciatore in prestito. Da parte della Roma c’è stato un secco rifiuto, che, salvo offerte clamorose, non lo farà partire in questa sessione di mercato.