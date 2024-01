Il rapporto tra Tiago Pinto è la Roma è giunto al termine. Infatti come riportato da Fabrizio Romano, il dirigente e la società giallorossa si separeranno l’1 febbraio. Secondo il Corriere dello Sport, il general manager giallorosso ha annunciato il proprio addio alla squadra al termine dell’allenamento odierno al centro sportivo Fulvio Bernardini, spiegando come terminerà il mercato invernale dopo aver cercato di aggiungere alla rosa un difensore centrale che riesca a mettere una toppa all’emergenza nel reparto arretrato. Poi risolverà il contratto che lo lega fino al prossimo giugno

🚨🟡🔴 It’s over AS Roma and director Tiago Pinto as they will part ways at the end of the January transfer window.

Pinto will complete this transfer window and then leave the club.

The contract will be terminated on February 1. pic.twitter.com/raq91ilosd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024