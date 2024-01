Poco prima del fischio d’inizio tra Roma e Cremonese, José Mourinho si è soffermato a parlare con due tifosi a poca distanza dalla sua panchina. La scena è stata raccontata dagli stessi protagonisti: “Noi siamo i talismani della Roma. Quando ci vestiamo così la Roma vince sempre, se vinciamo ci facciamo una foto insieme?”. I giallorossi, alla fine, sono riusciti ad ottenere il successo che è valso il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo Special One non si è di certo dimenticato della promessa fatta poco prima. A fine partita, infatti, i due tifosi sono stati invitati dallo stesso tecnico portoghese all’interno dello spogliatoio giallorosso per scattare una foto davvero memorabile.