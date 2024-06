La stagione della Roma è terminata, ed è tempo di pensare al futuro. Secondo quanto riportato da Ansa i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante ma dipenderà molto da Abraham, ovvero se si riuscirà a cedere l’inglese a una cifra congrua, che per non generare una minusvalenza non può essere inferiore ai 16 milioni di euro. I giallorossi seguono con interesse il promettentissimo 16enne Wesley Lima, sul talento brasiliano c’è anche l’interesse dell’Inter, segnalato ai nerazzurri un agente Fifa italiano che vive in Brasile.

Un’altra priorità è trovare esterni, sia bassi che alti, in grado di soddisfare le esigenze di De Rossi, e i nomi più gettonati sono quelli di Doig (piace anche alla Lazio) e Zhegrova del Lilla, sul quale c’è anche la Juventus.

