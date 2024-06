Il calciomercato estivo è alle porte, e per la Roma e il nuovo ds Ghisolfi sono tanti i rebus da risolvere. Uno su tutti? Il prossimo attaccante dei giallorossi, visto il termine del prestito di Lukaku che non verrà acquistato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già prima del viaggio in Australia Abraham ha dato indicazione ai suoi amici, compagni di squadra e staff ciò che vorrebbe dal suo futuro.

Restare alla Roma, restare in giallorosso almeno un’altra stagione per ritornare a essere il vero Abraham, per lasciare quella impronta data nella sua prima stagione con i 27 gol e un trofeo vinto. Poi la crisi di un anno fa e l’infortunio, di mezzo l’esclusione dal Mondiale con l’Inghilterra e tanta, tanta delusione.

Abraham ha segnalato di non voler cercare una squadra, di voler aspettare l’evoluzione dell’estate, ma partendo dal presupposto che Roma è la sua squadra, De Rossi il suo allenatore, l’Eur il suo quartiere. E se le vie del mercato sono infinite, e non c’è mai niente di certo, l’obiettivo attuale di Tammy è quello di presentarsi in buona forma al raduno di metà luglio al Fulvio Bernardini per sostenere una preparazione ottimale con la squadra. Quindi essere perfettamente a suo agio per l’inizio della stagione.

corrieredellosport.it