La Roma pensa ancora alla pista Chiesa. L’attaccante della Juventus e i giallorossi erano vicini a trovare un accordo circa un mese fa. Poi Chiesa ha preferito aspettare, chiedendo tempo al club capitolino. Così la Roma – nonostante l’acquisto di Soulé – è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco e nel frattempo Thiago Motta ha definitivamente escluso Chiesa dal progetto Juventus. I giallorossi aspettano solo il via libera del bianconero per tornare a mettere in atto il proprio pressing. A svelare il retroscena di mercato è Angelo Mangiante di Sky Sport.

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 6, 2024