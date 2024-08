La Roma continua a sondare il terreno per Pubill. Il terzino dell’Almeria è uno dei nomi nel taccuino del dt Ghisolfi per rinforzare la fascia destra della squadra guidata da Daniele De Rossi. Come riportato da Nicolò Schira su X in settimana sono previsti nuovi contatti tra Ghisolfi e l’agente di Pubill, Fali Ramadani. Inoltre potrebbe essere sul tavolo degli argomenti anche Federico Chiesa, anch’egli assistito da Ramadani e in uscita dalla Juventus.

