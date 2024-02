La Juventus starebbe pensando al ritorno di Leonardo Spinazzola. Come riportato da Tuttojuve.com, ci sarebbe stato un contatto tra la società bianconera e gli agenti del giocatore, anche se non approfondito. L’esterno, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024, sembrerebbe molto lontano dal rinnovo e potrebbe decidere di tornare a Torino.