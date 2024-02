Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera contro la Fiorentina, mister Guidi ha parlato ai microfoni della società. Queste le dichiarazioni:

“Dal punto di vista motivazionale, c’è poco da dire. Abbiamo la possibilità di giocare una semifinale, dove dobbiamo fare un’impresa sì titanica, ma niente è impossibile. Possiamo andare di nuovo a giocare una finale e ci proveremo con tutte le forze. La preparazione è stata più dal punto di vista tecnico-tattico e su come affrontare una squadra che non perde da dicembre. È la squadra più in salute del campionato Primavera, sappiamo che è difficile, che dobbiamo fare almeno 2 gol senza subirne per andare ai supplementari. Sappiamo che serve la partita perfetta e questo passa dall’attenzione per ogni minimo dettaglio. Dal punto di vista mentale, già al termine della partita di andata i ragazzi avevano una forte voglia di rifarsi al ritorno”.

Servirà la partita perfetta, quindi partirete subito forte o aspetterete?

“Dobbiamo essere orientati su quella che deve essere la nostra prestazione. Questo gruppo quando riesce a giocare bene e a esprimersi al meglio, molto spesso riesce a vincere. Quando ci siamo persi in qualche individualismo di troppo, non siamo usciti con risultati positivi dal campo. La partita deve essere aggredita dal punto di vista dell’approccio ma anche della qualità. Quando riesci a giocare bene, è più facile creare occasioni, gestire la partita e si migliora. È una semifinale dove il risultato conta ma questo è anche un percorso di crescita dove i ragazzi in ogni partita devono migliorare”.