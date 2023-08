Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa che porterebbe il giovane talento brasiliano Marcos Leonardo in giallorosso, sarebbe ferma. Il motivo sarebbe la mancanza di un accordo tra la Roma ed il Santos per le modalità di pagamento. Tiago Pinto ha l’accordo sulle cifre, 10 milioni di parte fissa, con bonus fino a 8 milioni. Diventa ora fondamentale il lavoro degli agenti del ragazzo, che nelle prossime ore avranno dei contatti con le parti.