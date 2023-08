Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus con il suo nuovo direttore sportivo Giuntoli, avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata. Viste le difficoltà legate alla trattativa Lukaku, si sarebbero riattivati i canali di contatto con l’Atletico Madrid. Per l’attaccante spagnolo, che gradirebbe la destinazione e avrebbe già dato il suo ok, sarebbe la terza esperienza in bianconero. Dopo Scamacca prossimo all’Inter, per la Roma, concentrata sulla trattativa Marcos Leonardo, sfumerebbe un altro grande obiettivo, tra i preferiti dello Special One.