L’Inter sembra essere ad un passo da Gianluca Scamacca. Sorpassata la concorrenza di Roma e Atalanta, i nerazzurri hanno effettuato l’affondo decisivo e il West Ham ha accettato l’offerta di Marotta. Ora gli Hammers, in cerca di un attaccante grazie allo slot lasciato da Scamacca, mettono gli occhi su Nzola dello Spezia. Il giocatore, accostato anche alla Roma, gradirebbe la Premier League, dato che non vuole restare in Serie B. Lo riporta Calciomercato.com.