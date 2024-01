Questa sessione di mercato invernale dalle parti di Trigoria è meno calda rispetto a passate stagioni viste le difficoltà per i paletti del FFP e anche perché i trasferimenti sono gestiti da un ds dimissionario. La situazione però potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. La Roma rischia di perdere un elemento fondamentale in difesa.

Infatti come riportato da FootMercato, il Paris Saint German starebbe insistendo per strappare Diego Llorente ai giallorossi. Il Club parigino avrebbe già l’ok da parte dell’entourage del giocatore che ora sta pressando la dirigenza di Trigoria per far partire il suo assistito. La Roma da parte sua non si sarebbe opposta a un eventuale partenza dello spagnolo, ma per lasciarlo andare vuole prima trovare un sostituto a basso costo.

🚨🔴🟡🇪🇸 #SerieA | ◉ Les agents de Diego Llorente ont demandé la Roma s'il etait possible de casser le prêt du défenseur 🇪🇸❗️ ◉ La Roma n'est pas contre mais veut d'abord trouver un remplaçant low cost 💫 ◉ Diego Llorente veut rejoindre le PSG ✅️https://t.co/BI2VYxaHa4 pic.twitter.com/bzgu9JnxBg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 13, 2024