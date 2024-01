Ciccio Graziani ha commentato ai microfoni di Rai Radio 2 le parole della conferenza stampa di Josè Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni:

“Rispetto il suo pensiero, ma con la squadra che allena e avendo il terzo monte ingaggi della Serie A, mi sembra che la posizione in classifica che occupa la Roma e ciò che stiamo venendo fino a oggi non soddisfi nessuno. Neanche lui secondo me. Mourinho può contare su giocatori con una qualità tecnica tale da poter fare qualcosa di più”.