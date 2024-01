Fulvio Collovati, ex sia di Roma che di Milan, ha parlato ai microfoni di AGI, dove ha detto la sua sul match di domenica a San Siro tra i giallorossi e gli uomini di Pioli. Ecco le sue parole:

“È una partita molto attesa proprio per il momento che stanno attraversando, ora hanno un profilo basso ma vedo una ‘finestra’ in favore del Milan, perché dovrà necessariamente reagire e non può permettersi un’altra sconfitta in casa. Il Milan sta meglio, è terzo a +6 sulla Fiorentina quarta. Anche se Mourinho continua ad avere il sostegno dei tifosi e Pioli non più”.