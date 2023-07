La Roma continua la ricerca per il nuovo centrocampista, e il nome più gettonato al momento sembra essere quello di Renato Sanches. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, settimana prossima quando il PSG tornerà dal Giappone, ci saranno dei nuovi contatti con la Roma per cercare l’accordo. Il club francese valuta il giocatore 20 milioni di euro e non ha ancora dato l’ok al prestito con diritto di riscatto.

