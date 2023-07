Il Carlino – II Barcellona graziato, Mourinho no: dalla Uefa ieri sono arrivate due sentenze opposte. I blaugrana potranno giocare la prossima Champions League perché il procedimento Uefa sul caso Negreira, con i catalani accusati di aver versato 1,4 milioni all’ex responsabile degli arbitri spagnoli, è stato sospeso e potrà “essere ripreso, d’ufficio, o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari incaricati del caso”, dice la nota dell’Uefa.

Il Barça deve tenere aggiornata la federazione sui progressi delle indagini in corso e a fornire agli ispettori ogni documentazione e informazione richiesta, ma al momento può fare la Champions League. Nessuna grazie invece per José Mourinho, che si è visto confermare la squalifica per le prossime quattro partite in Europa League. L’Uefa ha respinto il ricorso del club giallorosso contro la decisione della disciplinare che aveva punto Mou per le dichiarazioni contro l’arbitro Taylor, dopo la finale di Europa League persa col Siviglia.