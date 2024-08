Corriere dello Sport – Edoardo Bove sembra destinato a lasciare la Roma. Il centrocampista romano non rientra nei piani di mister De Rossi, che vorrebbe un mediano con delle caratteristiche fisiche diverse. In queste ultime ore per il neo numero 8 giallorosso si è fatto avanti il Nottingham Forest che avrebbe presentato un offerta di 10 milioni di euro. Il giocatore sembrerebbe aperto a questa soluzione e in caso andasse in porto, i giallorossi potrebbero affondare il colpo per Manu Koné del Borussia Monchengladbach.