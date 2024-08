“Dybala involontariamente ha fatto un autogol. Perchè? Ha dato lui l’ok per trattare poi arrivato ad un certo punto ha fatto retromarcia. Lui doveva capire che, Soulé che con l’Empoli è stato adattato a sinistra, deve giocare a destra. Dybala facendo così ha fatto un male alla Roma. Ovviamente la gente è contenta ma lui è diventato un grande problema. Se non gioca e la Roma perde la gente dirà che è colpa di De Rossi. Nel momento in cui la Roma gli ha fatto capire che non era incedibile doveva andare via. Ha accettato a trattare e se la squadra araba gli avesse dato tutti i soldi richiesti lui sarebbe andato via. Poi si fa uscire quel che si vuole ma non devono passare da eroi questi personaggi che io personalmente detesto. Anche io ho rifiutato una vagonata di soldi, avevo 6 anni di contratto con il Real e poi sono andato alla Samp a prendere la metà ma non sono un eroe”.