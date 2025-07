La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – In sole due settimane oltre 40mila tifosi si sono abbonati: il nuovo progetto di Gasperini, Massara e Ranieri già convince. Ieri la Roma ha dovuto sospendere in via definitiva la campagna abbonamenti per eccesso d’amore. Se fosse proseguita si sarebbero raggiunti probabilmente quota 50mila ma i Friedkin hanno voluto mantenere la possibilità di concedere almeno 20mila biglietti per la gara singola.