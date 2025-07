La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Wesley ha detto sì e la Roma in queste ore sta cercando l’accordo con il Flamengo con un’offerta che si aggira sui 25 milioni ancora in fase di valutazione da parte del club brasiliano. Da capire se il terzino arriverà in prestito via Everton o se lo acquisterà direttamente il club giallorosso. Probabilmente la prima ipotesi.