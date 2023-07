L’addio di Kim al Napoli potrebbe portare alla cessione di un difensore della Roma. La squadra partenopea cederà al Bayern Monaco il difensore coreano per il quale il club verserà i 58 milioni della clausola rescissoria. La società azzurra per rimpiazzarlo si sta da tempo guardando attorno.

Ecco che secondo quanto riportato da calciomercato.com, le piste Kilman e Scalvini sono considerate troppo onerose e per questo le quotazioni di Ibanez sono in rialzo. Il difensore brasiliano è finito sul mercato dopo l’acquisto di N’Dicka e quello prossimo di Llorente e il suo destino sembra lontano dalla Capitale. Il Napoli ci pensa seriamente, ha una carta d’identità interessante ed è in crescita.