La Roma ha in pugno Llorente. Il difensore, finito il prestito in Italia è tornato al Leeds. Il giocatore però ha da tempo un accordo con i giallorossi per ritornare alla corte di Mourinho. Come riporta theathletic.com, oggi il giocatore non si è presentato al ritiro con gli Whites, indizio in più su una vicina chiusura dell’operazione. Nonostante i pochi mesi, ex-madridista ha impressionato l’allenatore portoghese anche per la leadership. Lo spagnolo nelle ultime stagioni ha confezionato 51 presenze con gli inglesi e 9 con la Roma.