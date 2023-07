La Roma è riuscita a rimediare i quasi 30 milioni necessari entro il 30 giugno per rispettare gli accordi con la Uefa, ma senza vendere nessun titolare. Tuttavia il lavoro per quanto riguarda il mercato in uscita non è ancora finito. Proprio negli ultimi giorni è uscita un indiscrezione circa un forte pressing del Galatasary per Eldor Shomurodov. Il club turco, come riportato Fotomac, avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto a Tiago Pinto. L’uzbeko non rientra nei piani della Roma ed è in uscita dal club giallorosso. Il diretto interessato attende con impazienza l’evolversi della trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni.