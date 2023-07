L’Al-Hilal sembra essere interessata a Nicolò Zaniolo, in forza al Galatasaray. Come riporta Fotomac, il neo allenatore degli arabi, Jorge Jesus, avrebbe richiesto l’italiano come primo rinforzo. In questi giorni è previsto un incontro tra il procuratore del giocatore e i dirigenti sauditi per valutare la disponibilità del giocatore nel trasferirsi. La Roma guarda interessata, infatti guadagnerebbe 4 milioni, ossia il 20% della differenza tra i potenziali 35 e i 16 incassati al momento della cessione del club giallorosso al club turco.