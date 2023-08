Il Chelsea e il Santos hanno raggiunto un accordo, sulla base di 20 milioni di euro in un’unica soluzione, per Deivid Washington. L’attaccante, classe 2005, è compagno di Marcos Leonardo, trattato con forza nelle ultime ore dalla Roma, con Tiago Pinto che avrebbe già l’accordo con la società per il cartellino, ma manca l’intesa sulle tempistiche dei pagamenti. Con l’accordo raggiunto dai Blues, stando a quanto riportato da globoesporte.com, il club brasiliano potrebbe decidere di non far partire verso la Capitale l’attaccante, per non rimanere scoperta nel ruolo.