Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, questa sera Gianluca Scamacca è atteso a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart. Non per i giallorossi, ma per l’Atalanta. La Dea ha l’accordo per l’attaccante del West Ham, sia con il club di Premier che con il giocatore. Domani in mattinata a Zingonia, si unirà ai suoi nuovi compagni, di ritorno dalla partita con l’Union Berlino, svolta nella Capitale tedesca.