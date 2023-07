Il Brindisi sarebbe ad un passo dall’arrivo di due giovani del settore Primavera della Roma. Come riportato da Sportitalia, Paolo De Angelis e Alessandro Cavacchioli, entrambi 2005 sono ad un passo dall’avventura in Lega Pro, nel girone C. Il centrocampista e il terzino si uniranno a mister Danucci.